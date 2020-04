Nemá ještě ani řidičák, tak doručuje do nemocnic letadlem

Milovník lakrosu a letadel, šestnáctiletý TJ, stejně jako jeho ostatní vrstevníci v době pandemie nechodí do školy a ani lakrosová sezóna se zatím nerozběhla. Společně s rodiči tak vymyslel způsob, jak efektivně využít volný čas a vznikl projekt SOS (Supplies Over Skies - Zásobování z nebe).

„Nejtěžší vlastně ani není sednout do letadla a doručit zásilku na potřebné místo. Mnohem horší je proces shánění všeho toho materiálu. Ale snažíme se, co to jde,” ujišťuje TJ.