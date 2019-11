Někdejší plzeňský pikolík obsluhoval krále i astronauty

Ještě jako skaut se v Plzni setkal s pasažérkou z Titaniku. „Byla to náhoda. Stará dáma koukala z okna a já se nabídl, že jí dojdu nakoupit. A ona mi pak ukázala zažloutlé fotografie z parníku, na kterém se v šestadvaceti letech plavila s manželem. Přežila, on ne.“

V osmašedesátém Noack emigroval i s rodinou do Německa, o jednadvacet let později se při povolené návštěvě Prahy shodou náhod dostal mezi číšníky, kteří na španělském velvyslanectví obsluhovali krále Juana Carlose a královnu Sofii. A v roce 1994 kariéru završil službou ve Stuttgartu u rodu Porsche. Náhoda.

„Ve Frankfurter Allgemaine Zeitung mi padl do oka inzerát: Průmyslník v penzi z jižního Německa hledá butlera (majordoma – pozn. red.) pro svou domácnost. Manželský pár vítaný.“ Z průmyslníka se vyklubal Ferdinand Porsche. „Rodina Porsche, to bylo to nejlepší setkání, které jsem zažil. Nebrali mne jako nějakého posluhu, zaměstnance, prožili jsme tam krásné věci,“ podotkl Noack, který u slavné rodiny zůstal až do svého odchodu do důchodu, tedy do roku 2008. Nyní žije s manželkou v Praze.