Nejžhavější muž populární seznamovací aplikace našel lásku poněkud nečekaně

Princip Tinderu je prostý. Lidé z vašeho okolí hodnotí váš profil pouhým posunutím prstu. Vlevo – nemám zájem, vpravo – mám zájem. Pokud máte zájem oba, aplikace vás spojí do soukromé konverzace. Nejoblíbenějším profilem byl svého času právě ten Tomlinův, který se živí mimo jiné jako model.

Společnost Tinder v roce 2017 uvedla, že jeho profil pozitivně hodnotilo během dvou let téměř 15 tisíc žen, což bylo nejvíc mezi všemi muži v aplikaci. Právě tehdy si třicetiletý Angličan vysloužil přezdívku Mr. Tinder.

Původně byl jejich vztah pracovní, v červnu se ale proměnil ve velkou lásku. „Znali jsme se už dva roky, byla mi sympatická, ale asi by mě nenapadlo, že to skončí takhle. Po prvním lockdownu jsme vyrazili na rande a přeskočila jiskra. Během toho druhého jsme se k sobě nastěhovali, no a během třetího už náš vztah jenom posilujeme,” popisuje zvláštní dobu.