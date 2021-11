Na cestách zachránil opuštěnou kočku, teď jsou společně hvězdami internetu

Zvědavé kotě ale ihned vykukovalo z batohu, vylezlo svému záchránci na rameno a bylo jasné, že vášeň pro cestování sdílí oba naprosto stejnou. Aby mohl Nicolson s kočkou vycestovat do dalších zemí, musel pro Nanu nejdříve vyřídit očkování, čip a pas. A to se skutečně povedlo.

„Je to geniální kočka. Okamžitě jsem se do ní zamiloval. Člověk by si myslel, že jízda na kole rušným městem kočku vyděsí, ale naopak. Ona si ty výhledy doslova užívá. Všechno, co dělám, musím dělat s ní. I díky Naně je naše cesta velmi vzrušující,” říká Nicolson, jenž přehodnotil i svůj pohled na cestování.