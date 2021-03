Muž milující ženy a rychlá auta se od pasu dolů obléká jako žena

Američan žijící v Německu Mark Bryan nosí sukně společně s botami na podpatku do práce, do obchodů, ale i doma. Se svým hobby začal na vysoké škole, kdy ho jeho přítelkyně požádala, aby nosil boty na podpatku, když s ní tancuje.

Od té doby začlenil sukně a boty na podpatku do své skříně a svoji vášeň začal sdílet na sociálních sítích, kde ho sleduje přes tři sta tisíc lidí.

„Jsem heterosexuální, šťastně ženatý muž a mám tři děti. Kromě rychlých aut se mi líbí i boty na podpatku a nošení sukní, i když to není zrovna nejpohodlnější,“ říká pro Bored Panda.

Několik lidí se sice snažilo zpochybnit jeho sexualitu, ale jejich poznámky nepadly na úrodnou půdu. „Nechápu, proč sukně a lodičky vzbuzují tolik otázek na moji sexualitu. Ženy také nosí kalhoty a nečelí takovýmto dotazům,“ říká Mark, který je potřetí ženatý a se současnou manželkou žije již 11 let.

Nejvíce nervózní se přitom cítil, když šel poprvé v sukni do práce. „Bál jsem se, jak na mě lidé budou nahlížet. Zjistil jsem ale, že velká většina lidí se vůbec nestará o to, co má kdo na sobě,“ dodává Mark Bryan.