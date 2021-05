Milovníci whisky z celého světa opět smutní, mají ale jeden důvod k radosti

Ze svátku hudby a whisky Fèis Ìle je už podruhé Fèis at Home, tedy gaučová akce, které se lidé účastní z tepla svých domovů.

Přitom právě deštěm neustále promočené oblečení, čelo spálené od příležitostných paprsků slunce, sociální interakce a tanečky na skotské rytmy pod vlivem bájné kouřové kořalky byly vždy nedílnou součástí této slavnosti. Tedy až do loňského roku, kdy pandemická situace poprvé donutila fanoušky jednotlivých palíren scházet se u ochutnávek nových edic lahví online.

Jízda autem po ostrově je radost. Člověk tak nějak přežije i to řízení na opačné straně. Foto: Jakub Kynčl, Novinky

Jak že to celé funguje? Palírny během dubna a května v předem ohlášený čas dávají do prodeje limitované edice svých whisky pro tuto sezonu festivalu a také degustační balíčky.

Zatímco běžně se tyto speciálky prodávají výhradně jen na ostrově a vy musíte vědět, která palírna spouští prodej v kolik hodin, v posledních dvou letech jde jen o to, jak rychle jste schopni lahev hodit do košíku, zadat adresu a objednávku odeslat. Říkejte si co chcete, ale stání ve frontě s lidmi, kteří mají stejné hobby jako vy, má jednoduše větší kouzlo. Posléze se ve smluvený den a čas potkají online s lidmi z palírny, kteří s nimi provádějí řízenou degustaci.

Uplynulý rok navíc přinesl i změny, které lidé vzhledem k pandemické situaci skoro nezaznamenali. Po 13 letech se vzdal pozice vedoucího palírny Ardbeg populární Mickey Heads, který uvolnil místo výrazně mladšímu Colinu Gordonovi, jenž přišel do Ardbegu z nedaleké konkurenční palírny Lagavulin. Gordonovi se musí každopádně nechat to, že práci změnil tak, aby jeho cesta do práce a z práce nedoznala velkých změn. Tyto palírny totiž od sebe dělí méně než dva kilometry.

Palírna Ardbeg Foto: Jakub Kynčl, Novinky

„Letos to bude můj první Ardbeg Day: křest ohněm! Je škoda, že si to s našimi fanoušky a příznivci nemůžeme užít společně osobně, ale virtuální oslava už se rýsuje a bude to ohromná zábava,” uvedl Gordon, jehož palírna 5. června pozdvihne poprvé sklenky speciální edice Ardbeg Scorch.

Ta pochází z pověstného třetího skladu. Whisky ležela v dubových sudech po bourbonu, které mohutně vypálil jistě opravdový a určitě ne vymyšlený drak, který v tomto skladu prý sídlí. Kde se vzaly tóny anýzu a pačule společně s klasickým rašelinným závěrem, těžko říci.

Velké oslavy chystá například i palírna Bunnahabhain, která u příležitosti letošních slavností vydala jako již tradičně hned dvě speciální edice. Jednu finančně dostupnější ve větším množství a jednu dražší, která čítá pouze 1333 kusů, což ve světě whisky, kterou milují lidé všech kontinentů, není ani trochu hodně a tím spíše ne dostatek.

Obsahem těchto luxusnějších lahví je dvacetiletá whisky z roku 2001, která ležela v sudech, které předtím jímaly fortifikované sicilské víno Marsala. Ze sklenky se tak dá očekávat vůně třešní, lékořice, ořechů a ovoce obecně. Nic přehnaně těžkého.

Prohlídky palíren jsou nedílnou součástí festivalu. Foto: Jakub Kynčl, Novinky

Palírna Kilchoman, která je jednou z těch nejmladších na ostrově (produkci začala až v roce 2005), se nachází stranou od všeho ruchu ostrova na nefalšovaném venkově. O to jsou tam oslavy živější a cesta zpět domů zamotanější.

Speciální edice vznikla z osmi sudů, jejichž obsah pochází striktně jen z místních ostrovních surovin. Šéf palírny Anthony Wills použil šest sudů whisky zrající v sudech po bourbonu z roku 2012 a dva sudy whisky zrající v sudech po sherry z roku 2011. Vzniklo tak 2832 lahví o nezanedbatelné síle 56,3 % alkoholu. Jemný citrusový nádech v chuti asi nevydrží příliš dlouho a posléze přejde do klasické mořské chuti Islay whisky se vším všudy.

Palírna Lagavulin Foto: Jakub Kynčl, Novinky

Na speciálku whisky Lagavulin, která ležela v sudech z amerického dubu, si můžeme nechat v ČR zajít chuť. Všech šest tisíc lahví se totiž prodá striktně na britském trhu, do zahraničí palírna nezasílá.

Neochutnáte ani speciální edici palírny Caol Ila, která svých 3000 lahví ze silně vypálených sudů po Moscatelu nechává taktéž jen pro britský trh.

Radost, když se vám podaří během festivalu získat lahev s hezkým číslem, bývá veliká. V pozadí ostrov Jura, na který je to z Islay co by lahví whisky dohodil. Foto: Jakub Kynčl, Novinky

To palírna Bruichladdich bude pořádat jakousi loterii. Na webu člověk zaregistruje svůj zájem o nějakou z letošních speciálních edic, a teprve když bude vylosován, bude si ji moci zakoupit. Zajímavější a vzácnější lahví je 17letá whisky ze sudu po sherry, která je zajímavá tím, že není nakuřovaná, což není v podání této palírny zas až tak typické. Vzniklo jen 840 půllitrových lahví.

Pobřeží u vesnice Bruichladdich, ve které leží známá palírna. Foto: Jakub Kynčl, Novinky

V palírně Laphroaig mají jen jednu speciálku, Laphroaig Cairdeas 2021. Tato whisky vystřídala hned tři různé druhy sudů a stáčena je v sudové síle 58,9 %. To v Bowmore mají klasicky speciálky dvě, tou zajímavější je 23letá whisky o síle 50,8 % ze sudu po bourbonu. A když říkám sudu, myslím sudu a nikoliv sudů. Lahví je totiž jen 155, jedna vyjde na více než 10 000 korun, a pokud jste už před několika týdny na stránkách palírny neregistrovali svůj zájem, nemáte ani tu nejmenší šanci lahev ulovit.

Takto vypadá den otevřených dveří v jedné z palíren. Foto: Jakub Kynčl, Novinky

Pokud jste dočetli až sem, je jasné, že máte k whisky vztah, a tak vás jistě potěší i zpráva, která sice nepřichází přímo z ostrova Islay, ale úzce s ním souvisí.

Palírna duchů Brora, ležící na severu Skotska, obnovila produkci poprvé od roku 1983, kdy byla uzavřena během jednoho z nejtěžších období tohoto průmyslu. Ve středu 19. května tato palírna poprvé od svého uzavření naplnila sud čerstvě destilovaným mokem. Slavné jméno oživila skupina Diageo v rámci svého investičního programu.

Slavnostní znovuotevření palírny Brora Foto: Brora distillery