Miliardář hledá ženu nejen na cestu okolo Měsíce

Je mu 44 let, je rozvedený, má tři děti a spoustu peněz. To je ve zkratce vizitka japonského miliardáře jménem Júsaku Maezawa. Ten plánuje v roce 2023 putovat do vesmíru a hodlá s sebou vzít jednu ženu. Hledat se rozhodl na sociálních sítích.