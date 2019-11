Restaurant Alyn Williams at the Westbury přišla o svého šéfa. Foto: www.alynwilliams.com

Michelinský kuchař dostal vyhazov za to, že pozval přátele do svého podniku

Bleskový vyhazov britského šéfkuchaře Alyna Williamse z restaurace hotelu The Westbury Mayfair šokoval značné množství kuchařů. Z podniku, který mimochodem nesl jeho jméno, dostal výpověď takříkajíc „na minutu”. Důvodem bylo údajně to, že si v neděli přes oběd, kdy byl restaurant uzavřený, pozval do podniku skupinu přátel.