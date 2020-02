Michelinská restaurace zkrachovala přímo před zraky překvapených hostů

Restaurace The Square v Londýně Foto: Profimedia.cz

Občas nějaká restaurace zkrachuje, to se stává. Podnik však o chystaném uzavření obvykle informuje s dostatečným předstihem. To v londýnské luxusní restauraci The Square byli hosté svědky krachu za plného provozu.