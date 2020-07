Letos bude méně meruňkovice, upozorňují výrobci pálenek

Pokud by úroda byla podobná té loňské, Pišinger vypálí okolo 20 hektolitrů pálenky, litr stojí 170 korun.

„Protože letos se zvýšila spotřební daň, tak my budeme samozřejmě k tomu nastavovat cenu, takže v loňském roce u nás stál litr vypálení 165 korun,” dodal výrobce pálenek.

„Příčinou jsou jarní mrazíky, které občas přijdou. Meruňky poničí, protože to je první ovoce na stromech,” uvedl Novák, podle kterého je dobrá úroda meruněk zhruba jednou za pět let.

Mimo kořalky lihovar vyrábí také pivovici, tu produkuje i mimo ovocnou sezonu. „Menší pivovary si udělají speciální pivo, samozřejmě to nesmí být z žádných zbytků. Některé pivovary se dřív domnívaly, že můžou dát různé zbytky piva a my z toho uděláme super pivovici. Tak to není, surovina musí být kvalitní,” řekl Novák.