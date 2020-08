Koníček z klukovských let českému záchranáři zůstal dodnes

Návštěvníkům je výstava k dispozici až do listopadu.

Připomněl, že k převozu nemocných se nepoužívaly jen automobily. Proto na výstavě nechybí ani letadla nebo vrtulníky. Výjimečná je i kolekce lazaretních vlaků z obou světových válek nebo koňský povoz z 20. let minulého století či série amerických plechových sanitek ze 60. let.

Přestože je jeho sbírka největší u nás, na zápis do světové knihy rekordů to ještě není. V té je totiž jiný lékař - záchranář. „Je to můj kamarád, záchranář rakouského Červeného kříže. Ten má ve své sbírce přes 18 tisíc exemplářů,“ dodal Truhlář.