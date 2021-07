Kdepak jahodová, v kornoutu je trendy třeba cikádová

„Současná generace vyrůstá s cukrárnami, které posouvají hranice toho, co může být lahodná chuť. A to je pro mě vzrušující a inspirující,” říká spolumajitelka malé zmrzlinárny v americkém Princetonu Gabrielle Carboneová. Podnik The Bent Spoon otevřela s dlouholetým přítelem a milovníkem zmrzliny Mattem Errikem v květnu 2004. A od té doby tam vytvořili více než 650 různých příchutí zmrzliny. „Snažíme se používat co nejvíc sezonních ingrediencí," dodává Carboneová.