Kam se hrabe Jágr. Nejstarším fotbalovým profesionálem se může stát několikanásobný dědeček

Bahder už je členem třetiligového týmu, s nímž sice trénuje, ke splnění rekordu ale potřebuje odehrát alespoň dva celé ligové zápasy. Věří, že na zelený pažit by mohl naskočit během března.

Pokud se to Bahderovi skutečně podaří, stane se oficiálně nejstarším profesionálním fotbalistou na světě a zapíše se tak do Guinnessovy knihy rekordů. Překoná o dva roky mladšího Isaaka Hayika, izraelského brankáře, jenž naskočil do hry během loňského dubna.