Jeho fotky NASA miluje. Český astrofotograf navíc drží cenné prvenství

To je pravda z určitého pohledu. Vyfotil jsem první fotografii po průletu přísluním a první fotografii na severní polokouli. Kometa totiž byla už dříve pozorovatelná na jižní polokouli. Tenkrát jsem se nevěnoval přímo kometě, ale pozoroval jsem noční svítící mraky. To, že jsem ji vyfotil, jsem zjistil, až když jsem se díval na obrázky.

Před státnicemi jsem začal pracovat v Astronomickém ústavu Akademie věd v Ondřejově. Ovládal jsem kamery, které měly snímat tzv. bolidy. Byla to stereotypní práce, jednou za tři hodiny jsem vyměnil filmy a sledoval počasí. Mezitím jsem měl ale spoustu času, koupil jsem si tedy vlastní foťák a začal se věnovat focení a vklouzával do tajů astrofotografie.

Spíše se vnímám jako tzv. popularizátor astronomie. Do jistá míry jsem obojí najednou. Astronom ve smyslu, že některé věci, které dělám, se využívají i k výzkumným činnostem. S fotografií se zas snažím lidem přiblížit, co na té obloze vlastně je. Ukazovat lidem astronomii v plné kráse, nejen v datové rovině, kterou každý úplně nechápe.

Každý to asi bude vnímat jinak. Existuje mnoho soutěží, které mají velký vliv a úroveň. Pro mě osobně má nejvyšší hodnotu právě snímek NASA. Je vybírán profesory astronomie a astrofyziky, ale zároveň má tato platforma ohromný vliv. Dneska to sledují stamiliony lidí, publikované obrázky mají navíc vzdělávací hodnotu. Fotografie se tak dostanou do celého světa, což je pro mě jako pro popularizátora astronomie důležité.

Objevitelé planetek mají právo navrhnout, po kom bude pojmenována. Tuhle planetku objevila v roce 1986 Zdeňka Vávrová. Její kamarád astronom jí navrhl, aby planetu pojmenovali po mně (stalo se tak v roce 2015 - pozn. red.), protože jsem fotograf, který zprostředkovává krásu noční oblohy po celém světě. To také napsali do Mezinárodní astronomické unie, která jméno schválila. To, co dělám, tedy mělo asi velkou váhu pro posuzovatele v unii.