Jak zachránit dávnou tradici? Japonci našli řešení

Je to paradox. Ačkoliv Japonsko exportuje do světa desetkrát tolik čaje co před 20 lety, spotřeba oblíbeného nápoje v zemi vycházejícího slunce klesá, což přidává vrásky nejednomu japonskému rolníkovi. Zdá se však, že řešení spočívá v zeleném prášku, který se stal v poslední době módní záležitostí. Řeč je o čaji matcha, který se kromě šálků servíruje třeba i do zmrzlinových kornoutů.