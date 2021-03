Ikonický steakhouse si s omezenou kapacitou poradil po svém

U dalšího stolu pak Jimmy Fallon, který se dokonce sám přišel se svojí figurínou navečeřet. U baru stojí se sklenkou koktejlu Old Fashioned Jon Hamm v podobě postavy Dona Drapera ze seriálu Šílenci z Manhattanu.

Pandemie zasáhla restaurace v New Yorku zvlášť těžce. „Bylo to drsné,” řekl manažer proslulého steakhousu Michael Costa. „Přizpůsobíme se tomu, co se děje. Právě teď bereme cokoliv nám dají. Jsme na dně, ale přežijeme,” dodává.