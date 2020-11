Husy chová kvůli jedinému dni v roce. Z hejna se stane pečínka

O husím hejnu hovoří Matěj jako o hobby chovu. Začal s ním před devíti lety poté, co ho inspiroval kamarád. „Měl asi 20 hus, a když jsem se ptal, co s nimi dělá, odpověděl, že je vykrmuje na svatého Martina,“ řekl Právu zemědělec.

Všechny husy ze svého malochovu, ve kterém může být ze zákona maximálně 250 ptáků, vyprodá každoročně před 11. listopadem. Zákazníky jsou lidé z okolí, kteří si na farmu pro živou husu přijedou. „V okolí nejsou žádná jatka, kam bychom je mohli vozit, a my nemáme dovoleno doma zabíjet a kuchat,“ vysvětlil chovatel, proč neprodává husy zabité a vykuchané.

Do obchodů či restaurací jeho zvířata nemíří. Výtky restauratérů, že husy musí kvůli nezájmu českých zemědělců o chov nakupovat například v Maďarsku, Matěj odmítá. „Hoteliéři a hospody nechtějí celou husu. Potřebují jen kýtu nebo prso, a to se zase nevyplatí chovatelům,“ vysvětlil a dodal, že kdyby restaurace odebíraly husy celé, dalo by se jejich chovem uživit.