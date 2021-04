Havajské košile se vrací. Veselý vzor ale skrývá temnou minulost

Havajské košile se vrátily zpět do módy již zhruba před pěti lety jako součást tzv. „dadcore“ stylu, pro nějž je typické oblečení, které na první pohled nepůsobí módně a připomíná styl otců na přelomu tisíciletí. Veselý vzor tropických květin na barevném pozadí má ale i odvrácenou stránku.

„Havajské košile lze vnímat jako ztělesnění americké kolonizace, imperialismu a rasismu proti původním obyvatelům Havaje. Lidé by si měli dvakrát rozmyslet, jestli chtějí tento trend podporovat,“ říká Zara Anishanslinová z Davisova centra historických studií v Princetonu pro Guardian.

„Nejedná se o estetickou kombinaci, ale dobře promyšlenou strategii, jak poznat své přívržence v davu. Jakkoliv se to může jevit jako vtip, oni to myslí vážně a připravují se na občanskou válku,“ říká Anishanslinová a dodává, že módní návrháři by měli upozorňovat na tyto jedince, kteří zneužívají módu k dosažení politických cílů, které zahrnují násilí či rasismus.