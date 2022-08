Ekologické saké jde proti proudu. Vyjde ale na desítky tisíc

Jedním z nich je sedmdesátiletý Hideharu Tobe, který se po odchodu do důchodu z automobilového průmyslu začal věnovat pěstování rýže. Na pozemku 6600 metrů čtverečních v hornaté prefektuře Niigata založil terasová pole, na nichž neuvidíte žádný plevel, i když se zde žádné herbicidy nepoužívají. Tobe ho pravidelně odstraňuje vozítkem na kolech.

Do svého nynějšího domova v Tokamači se odstěhoval roku 2002 a zasvětil život rýži. První rok byla úroda kvůli plísni nevalná. Tobe ale pokračoval a za pět let ho vyzval majitel jednoho obchodu s potravinami, aby mu posílal rýži do Tokia. K Tobeho úžasu se tam kilogram jeho rýže prodává za 3000 jenů.