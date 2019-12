Dvě silvestrovské oslavy za cenu jedné kocoviny

Nestačí vám jedna novoroční oslava? A co takhle dát si ji dvakrát po sobě? Díky časovým pásmům je to možné hned na několika místech světa. V daleké Polynésii si však můžete užít skutečně dvě plnohodnotné oslavy. Samou a Americkou Samou od sebe totiž dělí pouze dvacetiminutový let, čas na ostrovech se však liší o 25 hodin.