Dvě nejlepší restaurace světa jsou z jednoho města, hledat musíte na severu

V loňském roce bylo tradiční udělovaní cen kvůli pandemii koronaviru odloženo, letos se ale vrátilo v plné parádě. První místo tentokrát putuje do Dánska, vítězem byla totiž zvolena známá kodaňská restaurace Noma, která se může pyšnit mimo jiné všemi třemi michelinskými hvězdami.

Podnik otevřený v roce 2003, který řídí šéfkuchař René Redzepi, se za poslední dekádu stal skutečným pojmem mezi milovníky kvalitní gastronomie. O tom svědčí i fakt, že nejlepší restaurací se Noma stala poprvé už v roce 2012. A podle pravidel soutěže už by tak neměla mít možnost účastnit se.

Kontroverzní pravidlo zavedené v roce 2019 totiž automaticky posouvá vítěze předchozího ročníku do kategorie „Nejlepší z nejlepších” a restaurace už nemá možnost umístit se v žebříčku ostatních restaurací. Noma se pravidlu vyhnula kvůli skutečnosti, že byla v roce 2016 na krátkou dobu uzavřena a přesunuta do čtvrti Christianshavn, kde funguje dodnes.

Příští rok už se ale stejně jako třeba vítěz z roku 2019, francouzská restaurace Mirazur, zařadí do „VIP kategorie”. Šanci tak dostanou ostatní, zaútočit na vítězství bude chtít třeba letos druhá restaurace Geranium, která je od Nomy vzdálena zhruba hodinku chůze dánskou metropolí. Třetí pak skončila restaurace Asador Etxebarri, kterou byste našli ve španělské obci Atxondo na severu země.

Šéfkuchař Nomy se při udělování cen v belgických Antverpách nezapomněl vrátit k době, kdy musela být kvůli pandemii řada restaurací uzavřena. „Jestli nám pandemie něco dala, pak je to uvědomění si, jak jsou naše sny křehké. Je zvláštní stát na tomhle pódiu a vědět, že spousta restaurací stále bojuje o přežití. My jsme poslední rok a půl snili a teď to hodláme vybudovat,” dodal odhodlaně šéfkuchař Redzepi.