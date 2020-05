Dvaasedmdesátiletý Čech je nejstarším člověkem, který zdolal oba póly

Češi na jižním pólu: Otec a syn vyrazili na výpravu do mrazivé pustiny

K severnímu pólu vyrazil z ruské stanice, která vydrží být v provozu asi měsíc v roce. „Postaví ji na začátku dubna a na konci měsíce nebo na začátku května už ji musejí likvidovat, protože už tam nemůžou přistávat letadla, kdo by tam zůstal, tak by zůstal na kře,” řekl Chvoj. Tání přes zimu zamrzlého oceánu další používání základny neumožňuje.

„Až po návratu z jižního pólu jsem se začal zajímat, jestli náhodou nejsem nejstarší, kdo byl na obou pólech. Obrátil jsem se na českou knihu rekordů a potvrdili mi to. Když jsem v době koronakrize neměl co dělat, řekl jsem si, že se podívám i do Guinnessovy knihy rekordů, jestli tam nejsou starší. Nebyli,” řekl Chvoj. Jeho rekordmanství není jen o věku.