Denně ochutná drobná dáma několik vzorků rumu, respekt získává už 30 let

Já jsem chemická inženýrka, takže jsem v likérce nejdříve pracovala v oddělení kvality v laboratoři, postupně jsem se pak vypracovala a přešla do výroby a později až do oblasti vývoje. Tam jsem zůstala vlastně až doposud.

Mně hodně pomohlo, že jsem začínala pracovat v laboratoři, jak jsem zmiňovala. Když jsem potom přecházela dál a dál, tak už mě ostatní znali. To mi pomohlo, aby mě moje okolí v pozici master blenderky respektovalo.

Jsem zodpovědná za zrání rumu. V oblasti inovací pak musíme neustále ochutnávat jednotlivé směsi (blendy), musíme ochutnávat i v jednotlivých fázích zrání, pořád je něco nového. To je taková jedna část práce. Ta druhá spočívá v tom, že se to celé musí zvládat organizačně. Všechno musí být dokonale naplánováno.

Zní to tak, ale ve skutečnosti ochutnáváme velmi malé množství. Některé dny to jsou třeba tři, čtyři vzorky, jiný den zase vůbec nic, někdy toho je naopak víc. Ale jak říkám, to množství, které v laboratoři ochutnáme, je skutečně malé.