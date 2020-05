Český sklář vytvořil unikát. K dílu přiložili ruku Havel, Jágr, Gott i Ringo Starr

Američané se tehdy obávali, že otisk ruky je tak detailní, že by mohl být lehce zneužitelný.

„Myšlenka na skleněné odlitky rukou mě napadla v Irsku, kde jsem čtyři roky restauroval historické vitráže gotických kostelů. Tehdy mi říkali, že díky své práci tam vlastně nechávám svůj otisk a že na to musím být hrdý,“ popisuje sklář počátek křišťálových otisků dlaní. Po návratu domů z cest se pustil do výroby.

Pro první posloužil otisk jeho vlastní ruky. Jenže se ukázalo, že to nebude tak jednoduché.

„Skleněné odlitky rukou nejsou ničím novým, ale já jsem chtěl, aby byly do detailu vykreslené všechny čáry i nedokonalosti. A to byl problém,“ popisuje počáteční úskalí. Techniku nakonec piloval téměř rok. Musel si nechat namíchat vlastní speciální hmotu, do níž se ruka obtiskne.