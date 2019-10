Brit cestuje do míst, kam by se člověk se zdravým rozumem nevydal

Drury, otec čtyř dětí z Guildfordu, si zrovna nepotrpí na přeplněné pláže a luxusní hotely. Jeho styl cestování spočívá v navštěvování nebezpečných míst. Byl kupříkladu v Severní Koreji, Somálsku, Afghánistánu a nyní se po třech letech vrátil do Iráku.

V roce 2016 navštívil oblast nedaleko města Kirkúk, kde tou dobou zuřila válka mezi kurdskými vojáky a takzvaným Islámským státem. Tehdy se seznámil právě s jedním z vojáků a po třech letech se rozhodl do země vrátit, aby zjistil, zda je jeho přítel stále naživu.

V nebezpečné oblasti strávil Drury celkem tři dny. Navštívil bývalé bojové linie nedaleko Kirkúku, podíval se také do Mosulu a poslední den se vydal do uprchlického tábora, kde se setkal s bývalou ženou příslušníka Islámského státu.

„Musím být první turista, který se toulá troskami Islámského státu,” je přesvědčený Drury. „Když jsem se dostal s Ammarem (což není jeho skutečné jméno) do přední linie v bitvě o Mosul, byl trochu vystrašený z toho, že jsem neměl ani neprůstřelnou vestu a helmu,” vypráví Drury příběh z roku 2016.

Letos však Drury zašel skutečně daleko, do Kirkúku se dostával taxíkem. „Pomyslel jsem si, že jsem se vážně zbláznil. Jen tak si sednout do taxíku v místě, kde jsou stále časté únosy a v horách žijí bývalí bojovníci Islámského státu. Bylo to proti všem mým zásadám, měl jsem srdce v krku,” popisuje nebezpečnou cestu.