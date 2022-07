Brazilec před svým domem vybudoval resort pro divoké papoušky

„Je to můj svět, nedokážu to vysvětlit. Kdybych chtěl požádat Boha, aby mi něco takového poskytl, nevěděl bych, jak to udělat, protože jsem netušil, co přesně chci. Tohle je ale přesně to, co jsem v životě potřeboval,” sdělil šťastný Brazilec.