Němečtí vegani: Z exotů zajímavá výseč trhu

Vypadá to jako maso, avšak není to maso. Bezmasé řízky a klobásy dobývají pulty německých supermarketů. Slibují zdravý požitek bez lítosti nad mrtvými zvířaty. „Veganství považuji za mnohem víc než jen výběr potravy. Je to životní postoj. Něco záměrně upřednostňuje, něčeho se zříká. A navíc přesně zapadá do současnosti, je cool, chcete-li,“ vysvětluje agentuře DPA jedna ze zakladatelek organizace Pro Veg Silke Wötzingerová.