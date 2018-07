sl, Novinky

„S vařením jsem začal v den svých narozenin. Řekl jsem mamince, že bych si chtěl upéct svůj vlastní dort, a ona mi to dovolila. Bylo to poprvé, co jsem připravil něco k snědku zcela sám. A od té chvíle jsem věděl, že s kulinařením chci pokračovat,“ svěřil se Julian.

Ačkoliv mu zrovna začaly prázdniny, od povinností si neodpočine. Společně se svou matkou totiž založil online kuchařské kurzy pro děti, v nichž vystupuje pod pseudonymem Stem Stool Chef.

Master Kid Chef Julian Frederick

Watch Now 👉https://t.co/ietc1MYqld pic.twitter.com/AF2Qy4tt5v — OLIVIA Events (@IOliviaevents) 5. října 2017

„Cítil jsem se dobře, když jsem poprvé vařil, a chtěl jsem, aby ten pocit zažily i ostatní děti. Ty se k vaření příliš nedostanou, protože od svých rodičů většinou nedostanou příležitost. A to se snažím změnit,“ vysvětlil svoji motivaci malý kuchař.

Navzdory tomu, že slovo kuchař je součástí jeho značky, je tak nerad označován. „Vadí mi, když lidé říkají, že jsem kuchař. Nejsem kuchař, jsem byznysmen, který se snaží v dětech vybudovat sebedůvěru a samostatnost v oblasti vaření,“ má jasno Julian.