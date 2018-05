sl, Novinky

Latté art, tedy technika kreslení obrazců do kávové pěny, je druhem umění, který je rozšířený v řadě kaváren po celém světě. V Cafe Artea však není kreslení do pěny hlavní doménou, našlehanou vrstvu baristé ještě ke všemu tvarují do podoby všemožných zvířátek.

Malý podnik založili bratři Adnan a Adel Al Hosaniovi. „Kávu máme moc rádi, bylo proto jasné, s čím začneme podnikat,“ svěřil se serveru thenational.ae mladší ze sourozenců - Adnan.

Vytvořit podobné umělecké dílo prý vyžaduje šikovnost a trpělivost.

„S 3D tvary jsme začali, protože jsme chtěli přijít s něčím novým. V dnešní době si lidé všechno rádi fotí, nejinak tomu je i u našich káv. Byli jsme v kontaktu s mnoha podniky v Asii a zjistili jsme, že tento koncept ještě nikde není. Myslím, že jsme úplně první,“ dodal.

Cafe Artea in #AbuDhabi creates Instagram-worthy cream sculptures that sit atop your cappuccino. But there is a downside... pic.twitter.com/rsYV7NZuRW — The National (@TheNationalUAE) 2. května 2018

Kávový nadšenec přiznal, že vytvořit taková umělecká díla není vůbec jednoduché. V začátcích do kavárny museli přivést speciálního baristu, který celý personál zaučoval.

„Trvalo mi měsíc, než jsem se to naučil. Vyžaduje to velkou šikovnost a trpělivost,“ přiznal Adnan.

Šálek kávy s uměleckým dílem vyjde na 23 dirhamů (asi 140 korun).