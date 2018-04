sl, Novinky

Válečný veterán, jenž osobně pamatuje bitvu u Dunkerku během II. světové války, byl podle vlastních slov aktivní odjakživa. Ve školních letech aktivně běhal, hrával tenis, squash, kriket a ragby. Posléze se dal na golf a v 85 letech přesedlal na cvičení v posilovně. Tu od té doby navštěvuje pětkrát týdně po dobu 90 minut.

Bez posilování si svůj život nedokáže představit.

FOTO: Profimedia.cz

„Posilovna je součástí mého života. Bez ní bych se stal velmi starým mužem. Ano, tím jsem i tak, ale věk je pro mě jenom číslo. Důležité je, na co se člověk cítí, a já se cítím tak na 80 až 85 let,“ svěřil se kanálu SWNS TV.

Do posilovny chodí pětkrát týdně.

FOTO: Profimedia.cz

„Rád bych jednoho dne potkal někoho v mém věku, kdo mi řekne: ‚Pojďme do posilovny, zasoutěžíme si, kdo zvedne větší váhu.‘ Jsem velmi soutěživý člověk, a to je věc, která mě neustále nutí pokračovat,“ přiznal.

S posilováním začal až v 85 letech.

FOTO: Profimedia.cz

„Tělo mi jednou určitě nějakým způsobem naznačí, že je čas to vzdát. Zatím to ale neučinilo a já doufám, že se to ani nestane. Posilování mě udržuje při životě a dělá mě šťastným. Musím říct, že jsem ve své podstatě velmi šťastný muž,“ pochlubil se.