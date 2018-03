ČTK

„Kromě toho, že jsme přišli o jednu hvězdu, jsme přišli o dva Biby (Gourmand, v oceněných podnicích se dá najíst za „rozumnou cenu“), takže letos na nás byli komisaři docela přísní. O to víc si můžu s odstupem včerejšího večera říct, že mám radost, ohromnou. To, že byla jedna hvězda odebrána, je takový zdvižený prst,“ řekl Kašpárek.

Šéfkuchař, který již podruhé hvězdu obhajoval, doufal, že se Praze povede získat alespoň jednu dvojhvězdu a že další podniky budou mít alespoň jednu. Zmínil například Grand Cru Restaurant s Janem Punčochářem nebo Bellevue.

Udržení hvězdy by podle něj mohlo do restaurace v blízkosti kláštera sv. Anežky České přilákat další hosty.

Šéfkuchař, který je znám inspirací ve skandinávských zemích, nyní plánuje nabrat další nápady v Londýně. „Z posledních tří návštěv ve Skandinávii jsme odjížděli značně zklamáni,“ řekl. Nechce ale měnit styl, jen chce mít širší pohled.

Jeho specialitou jsou husí játra

Do Fieldu, kde pracuje 28 zaměstnanců, z toho je 16 kuchařů pod jeho vedením, láká na stálici jídelníčku - husí játra. „Jsou tu od začátku - je to studený předkrm, a to jídlo se nebude měnit nikdy, protože na něj sem už lidi chodí. Dostalo přezdívku Nutella, protože má takovou konzistenci a je to doopravdy jemné a hladké,“ popisuje.

Podle něj pak v kombinaci s višňovým gelem a omáčkou z vínovice se jedná o geniální pokrm. „Blíží se jaro, takže mám na lístku jehněčí s mrkví s libečkem a podmáslí, strašně super osvěžující věc. Chystám nový teplý vegetariánský předkrm - tuřín, který bude rolovaný tak, že bude na řezu vypadat jako pórek,“ dodal.

Klientela restaurace se kromě cizinců skládá také z českých rodin. „Nemyslím si, že by sem chodili jenom lidé, kteří si to můžou dovolit. Chodí sem lidé, kteří si přišetří a chtějí si užít zážitek degustačního menu se vším všudy. Více se k nám vracejí byznysmeni - lidé, kteří si dají pěknou lahev vína k večeři a začíná se z nich stávat stálá klientela, ale chodí sem i rodiny na nedělní obědy,“ uzavřel.

Restaurace v poslední době zkrátila obědové degustační menu, které nyní podává podle svého webu za 1200 korun.