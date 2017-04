Pokud při popíjení vína u grilování řešíte pouze jeho barvu a chtěli byste svůj gastronomický zážitek povýšit o nějaké to úspěšné kloubení s víny, nastražte uši. Sommeliér Vladimír Vaněk se totiž tomuto ošemetnému tématu na svých degustacích nevyhýbá a Novinkám přiblížil, jak se v některých ošemetných situacích rozhoduje on sám.

„Víno ke grilování podle mého názoru musí splnit tři kritéria - musí se k danému pokrmu hodit, nemělo by člověku zruinovat peněženku a mělo by ho navíc vzhledem k samotnému grilování i osvěžit. Jako vítěz mi tady jednoznačně vychází červená Rioja Crianza například Bodegas Escudero nebo Hazienda Lopez. Jsou to krásná ovocná, šťavnatá vína s příjemnou kořenitostí z dubových sudů, na kterých vína zrála a famózně se hodí jak ke grilovanému masu, či burgerům, navíc nejsou drahá,” dělí se o svou zkušenost Vaněk.

Může být i bílé. Vhodné je pro kuřecí a sýry



Vaněk navíc potvrzuje, že špatnou volbou nejsou ani klasická plnější vína, jako třeba australský Shiraz či argentinský Malbec. Někoho však může překvapit, že chybou rozhodně není ani sáhnout po bílém víně: „Z těch bílých bych se nebál běžného Pinotu Grigio z italského Veneta nebo poměrně univerzálního italského Chardonnay, to je mimochodem skvělou variantou ke kuřeti, ale i grilovanému hermelínu,” tvrdí Vaněk.

Vladimír Vaněk při jedné ze svých degustací, které nazývá Antidegustace. Snaží se jít proti zažitým zvykům, které mu na tradičních degustacích vždy vadily.

FOTO: archiv sommeliéra

Pokud vás po grilování navíc ještě přepadne chuť na sladké, tak pozor, aby se vám ještě nepřitížilo. Člověk má totiž při grilování tendence přejídat se o něco více než běžně. Pokud si ale vybereme na závěr třeba čokoládový dezert, je vhodné jej doplnit kvalitním portským, které podle Vaňka svou chuťovou komplexností krásně doplní sladkost dezertu a chuť čokolády. Navíc díky zbytkovému cukru nebude s dezertem působit portské kysele.

Teplota, teplota a teplota



Na co však Vaněk upozorňuje především, to je správná teplota daných vín, zejména pak toho červeného. Stále přetrvává názor, že červené se podává při pokojové teplotě. Správná teplota je, ale podle typu vína v rozmezí 14 až 18 °C. Inu pokojová teplota byla za dob našich babiček trochu jiná, než je dnes.

K dosažení optimální teploty sommeliér doporučuje jednoduše dát 30 minut před podáváním červené víno do lednice a láhev se tak přibližně vychladí na optimální teplotu. Když je červené vychlazené moc, vystupují více trpké taniny, když je teplota zase výrazně nad 20 stupňů, může nepříjemně dominovat vůni alkohol. O tom, že není ideální otevírat červené minutu před konzumací a měla by se mu nechat chvíle na prodýchání, asi netřeba mluvit...