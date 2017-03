Majitel restaurace věří, že mu tato nestandardní úprava interiéru umožní obsloužit rychleji více lidí. Má za to, že když lidé stojí, tak naprostá většina z nich bude obsloužena a odejde do třiceti minut. Žádné předkrmy, žádné dezerty a žádné kávičky - jen malé menu složené výhradně ze steaků. Přijít, objednat si kus masa, sníst ho a odejít, tak by mělo vše ideálně vypadat.

Zákazník nejdříve přijde k „řeznické zastávce”, kde si objedná jeden ze tří steaků v nabídce - rib eye, sirloin či fillet mignon. Poté si určí, jak velký steak chce. A není to levná záležitost. Zhruba 150gramový sirloin steak vyjde v přepočtu asi na 500 korun.

„Myslím si, že je to dobrý nápad, protože můžu při jídle trochu i spalovat kalorie - správné držení těla a k tomu nějaké ty proteiny do těla - není to špatné,” uvedla jedna ze zákaznic Eli Kiesová.

Chystá řetězec



Aby byla restaurace v zelených číslech, musí denně obsloužit zhruba 200 zákazníků. Zakladatel podniku Kunio Ichinose plánuje pojídání jídel ve stoje rozšířit.

„Když jsem plánoval otevření restaurace, lidé mi říkali, že Američané nechtějí jist steaky ve stoje. Vím to já, vědí to oni, je to zřejmé. Bylo to tak i v Japonsku a nyní je už vše jinak. Takže si myslím, že to úspěšné bude,” uvedl ambiciózní muž, který plánuje jen během letošního roku otevřít dalších 10 podobných restaurací po celém New Yorku.