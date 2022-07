FOTO: Hvězdami karlovarského festivalu byli Rush, Toro i Vagnerová

Velký fanouškovský zájem budil příjezd australské filmové a divadelní hvězdy Geoffreyho Rushe. Do Karlových Varů přicestoval v úterý, v následujících dnech pak uvedl hned tři své snímky, a to Královu řeč, Záři a Quills – Perem markýze de Sade.

O den později, ve středu večer, dorazil na festival představitel drsňáků Benicio Del Toro. I on na festivalu uváděl své filmy, nejdřív kultovní Traffic - Nadvláda gangů a poté, v sobotu, snímek Obvyklí podezřelí.

„Tohle je takové bilancující, že se člověk ohlíží a po tom karambolu se dívá do zpětného zrcátka. A člověk tam vidí, co tam bylo předtím, co spáchal,“ řekl Novinkám.cz.