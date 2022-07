Výstava v hotelu Thermal připomíná život, který Eva Zaoralová věnovala filmu

„Je to velmi silný okamžik. Letos je to poprvé, kdy tady paní doktorka Zaoralová s námi není, ale kdyby se dozvěděla, že jsme sentimentální, ta by nás hnala. Tudíž nebudeme sentimentální a vzpomínáme na ni s radostí, láskou a se spoustou historek a vzpomínek na mysli,” zahájil výstavu umělecký ředitel karlovarského festivalu Karel Och, který pozici po Zaoralové převzal v roce 2011.