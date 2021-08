Vyhrožovali mi kyselinou, svěřila se mladá youtuberka Mína z filmu Cesta domů

„Je to moje první filmová zkušenost s větší rolí, předtím už jsem hrála v seriálech a muzikálech. Ani jsem nečekala, že bych tu roli mohla dostat, ale ještě právě ten samý den, co jsem byla na castingu, mi řekli, že mě vezmou,” řekla Novinkám Dominika „Mína” Elischerová.

Snímek Cesta domů volně navazuje na předcházející filmy Tomáše Vorla Cesta z města a Cesta do lesa. Režisér je také známý tím, že do svých snímků rád obsazuje nové tváře i neherce.

Podle Míny, kterou na svém kanále sledují převážně mladí lidé, si k filmu najdou cestu i mladší. „Myslím si, že mladší diváci to pochopí, možná po svém nějakém stylu, a myslím si, že se to bude určitě bude líbit,” uvedla.

„Bylo to náročné, protože se o ní člověk musí starat a dávat pozor co dělá. Nehrajete jen sám za sebe, ale musíte korigovat i dítě, které nebude jen tak režiséra poslouchat, protože je to cizí člověk. Ale jsem ráda, že budu mít vzpomínku, protože je to rok života na plátně a jde tam vidět, jak rostla,” dodala.