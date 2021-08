Ve filmu Zpráva o záchraně mrtvého vůbec nemluvím, za což jsem rád, nepamatuju si texty, směje se Vojtěch Dyk

Film měl na karlovarském festivalu premiéru ve čtvrtek, tvůrci jej v rámci festivalu představili ještě před premiérou v Domě ČT.

Režisér Václav Kadrnka, který ve svých filmech často čerpá ze své rodiny, zmínil, že zkušenost s otcem v něm zanechala touhu podělit se o ni.

„Chci, aby divák něco procítil. Kdybych to měl zjednodušit, tak bych chtěl, aby divák pocítil nějaké světlo, že i ve chvílích, kdy najednou přichází bolest a blízkost smrti, může být vlastně osvobozený a může být silný a tvořivý,” přiblížil.

Delegace tvůrců filmu Zpráva o záchraně mrtvého. Foto: Petr Horník, Právo

„Byl bych rád, kdyby film vyvolal diskuzi o otázce, která ve filmu zazní, a sice zda můžeme napravit své tělo a uzdravit se silou myšlenky. To je otázka, která mě zajímá a odpověď na ni zatím nemám,” dodal s tím, že o námětu filmu hovořil také s otcem, který snímek schválil.

Roli matky, která spolu se synem tráví čas u lůžka otce upadlého po mozkové příhodě do kómatu, se zhostila slovenská herečka Zuzana Mauréry, jež nabídku hlavní role vzala i kvůli osobním důvodům.

„Nedalo se to odmítnout, jelikož jsem zažila něco podobného s ne tak radostným koncem. Můj tatínek se rozhodl, že odejde. To byl jeden důležitý moment. Druhý byl ten, že když jsem si prohlédla Vaškův film Křižáček, tak mi bylo jasné, že toto nebude klasický herecký film, ale bude to velmi soustředěná práce jiného druhu,“ přiblížila s tím, že hotový film ještě neviděla a na výslednou podobu je sama zvědavá.

„Toto byla artová práce a myslím si, že je to důležitá věc, protože je součástí našeho života. Přijmout nastalou situaci a člověka pustit je velmi těžké, ale musíme se to nějak naučit a myslím si, že by k tomu mohl film pomoci,” doplnila.

Beseda v Domě ČT s tvůrci filmu Zpráva o záchraně mrtvého. Na snímku režisér Václav Kadrnka, herci Vojtěch Dyk a Zuzana Mauréry Foto: Petr Horník, Právo

Syna ve filmu zahrál herec a zpěvák Vojtěch Dyk. Ten přiblížil, že jej velmi překvapila zkušenost, kterou s mozkovou příhodou měl režisérův otec.

„On se po mozkové příhodě začal zajímat o úplně jiné věci a spustilo mu to v mozku něco, co do té chvíle vůbec neměl. Začal například sčítat různá čísla, která bez kalkulačky nesčítal, a podobné. Takže mě zarazilo, že tohle vše v sobě máme a jenom díky nějaké mozkové příhodě se nám to spustí,“ sdělil Novinkám.

Dodal, že konečnou podobu filmu také ještě neviděl, natáčení mu ale dokázalo dát zkušenosti do dalších hereckých rolí. „Do té doby, než jsem natáčel toto, tak jsem asi nezažil nějakou koncentrovaně hlubokou práci, která by paradoxně byla beze slov,“ uvedl Dyk s tím, že hraní většinu času jen za pomocí mimiky a gest mu vyhovovalo, jelikož mívá problém se naučit texty.