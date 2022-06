V karlovarské sekci Lidé od vedle přibyly další snímky

První z nově ohlášených festivalových snímků nese název Level 34, jeho tvůrcem je šestnáctiletý Zach Breder. „Je to mladík, který trpí nevyléčitelnou srdeční chorobou a jeho největším snem bylo natočit film. Prostřednictvím nadace Make a Wish, tedy Přej si něco, se mu to podařilo,“ uvedl umělecký ředitel festivalu Karel Och.