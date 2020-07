Startuje přehlídka Tady Vary ve vašem kině

Hrdinkou snímku Než skončí léto je šestnáctiletá Milla, která se zamiluje do průšviháře Mosese. Pro její rodiče je to noční můra, první láska ale probouzí v nemocné dívce novou chuť do života a její energie a touha objevovat otočí celou rodinu vzhůru nohama. Morální poučky letí do koše a Milla svému okolí ukazuje, jak prožít každou minutu naplno.