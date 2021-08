Samková a Šmicer o Zátopkovi: Několikrát nás rozplakal

„Jsem překvapená, jaké je to veledílo,“ uvedla Barbora Špotáková, zlatá olympionička, mistryně světa a Evropy v hodu oštěpem, která na úspěchy své předchůdkyně Dany Zátopkové důstojně navázala, v mnohém ji překonala.

Známá Zátopkových, sportovní novinářka Ivana Roháčková, si myslí, že by byli s výsledkem filmu spokojení: „Dana se tohohle filmu hodně bála. Přála si, aby to byl dokument, aby ve filmu nehráli herci. Měla strach, že by vypadali směšně. Tedy oni: Dana a Emil.“