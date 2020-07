RECENZE: Dokument Meky bez patosu, s nadhledem i humorem

Značnou roli v Šafránkově tvorbě hraje i fakt, že je mimo jiné novinář, který má za sebou množství rozhovorů s velkými hvězdami i s méně slavnými, ale leckdy o to zajímavějšími mezinárodními filmaři. Ví přesně, na co se ptát, kdy klást otázky v rychlém sledu a kdy naopak nechat zpovídaného v klidu, dát mu čas, na jehož konci může být třeba jen výmluvné gesto.

Tak je to zejména v pasážích, kdy se mu daří Žbirku dostat i k velmi upřímnému osobnímu vyprávění. O tom, jak se jeho rodiče v Londýně seznámili, o stěhování do Československa, vztahu se starším bratrem i o tom, jak velkým zásahem do jeho nejen tvůrčího života byla autonehoda Mariky Gombitové.

Velmi ústrojně a v přiměřené míře zapadají do filmu vstupy Žbirkových spolupracovníků i blízkých, které se nesou spíše v duchu „čo bolo, to bolo“ než v duchu konfrontačním. Ten by se sice leckdy nabízel, ale do tohoto filmu by se nehodil.