PSH Nekonečný příběh. Drogy, sex, rap. Vtip a upřímnost

„Nemůžu se zlobit na filmaře, že to měli natočit jinak. To já jsem měl žít jinak. Teď už to nezměním,“ komentoval po zhlédnutí snímek PSH Nekonečný příběh jeden z jeho protagonistů, rapper Vladimír 518. Svou premiéru si odbyl v sobotu na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Do kin má jít na podzim.