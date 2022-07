Petr Jákl o Janu Žižkovi: Dnes je těžké rozhodnout, co už je moc drsné

O posledních přípravách premiéry poskytl Jákl Právu rozhovor na MFF Karlovy Vary.

Máte hotovo, nebo ještě ladíte poslední úpravy?

Jsem úplně na konci cesty, teď se jen dodělává dabing do češtiny, na tom jsem strávil čtyři měsíce, protože jsem chtěl, aby to vypadalo, jako kdyby se film natáčel v češtině. A pracujeme na variantě pro děti od dvanácti let.

Petr Jákl Foto: Petr Horník, Právo

Vystříhal jsem ty nejdrsnější scény, kde je příliš viditelná krev, a utlumil jsem některé zvuky. Popravdě je ale dnes těžké rozhodnout, co je pro ně už moc drsné. Starší lidé, zejména ženy, snesou často méně než děti.

Jaké to bude po tolika letech, kdy jste žil s Janem Žižkou, ho opustit?

Žil jsem s ním opravdu strašně dlouho, a tak mám pocit, že všechny ty lidi vídám každý den. Nedávno jsem volal německému herci Tilu Schweigerovi, s nímž jsme opravdu kamarádi, a on se divil, že mě neviděl takovou dobu! Jenže já mám pocit, jako kdybychom se viděli včera, protože prostřednictvím filmu jsem s ním v trvalém kontaktu.

Na snímku Til Schweiger, Petr Jákl a Ben Foster. Foto: Milan Malíček, Právo

Takže na jednu stranu se mi uleví, že už to všichni mohou vidět, stres bude pryč, ale na druhou stranu to byla moje velká hračka, kterou už teď musím odevzdat jejímu osudu. Takže trochu mi to chybět bude, ale protože dělám jako producent další dlouhou řadu filmů, nebudu mít na stýskání čas.

Budete s filmem dál pracovat, počítáte s projekcemi pro školy?

Určitě tu ta možnost je. Na verzi od dvanácti let už školáci mohou jít.

Co máte tedy aktuálně jako producent rozděláno?

Dokončujeme film s Morganem Freemanem a s Robertem De Nirem a Johnem Malkovichem, jednu romantickou komedii, nějaký malý horor, momentálně je to asi sedm filmů.

S Bobem Dylanem, který koupil práva na jednu knihu, plánujeme drama o baseballovém hráči s Georgem Clooneym. A připravuji další projekty.

Co v té souvislosti říkáte současnému zastavení filmových pobídek?

Je to špatné. Založil jsem filmové a herní studio, protože k Janu Žižkovi děláme dvě videohry, a říkal jsem si, že bych sem mohl zahraniční filmy víc tlačit. Ale teď všichni utíkají na Slovensko, kde mají v pobídkách návrat 33 % utracených peněz. Sice tam nemají tak kvalitní infrastrukturu, ale to brzy doženou, a bude to velká konkurence.