Na roli ve filmu Il Boemo se Vojtěch Dyk připravoval rok, učil se i italsky

„Rok, kdy jsem se připravoval na roli, byl dost intenzivní. Snažil jsem se naučit italštinu, ale zjistil jsem, že film bude o něco náročnější, takže jsem se začal učit spíš scénář, protože jsem potřeboval vědět správné intonace a motivace. Ale dal jsem si předsevzetí, že v italštině budu pokračovat, protože je to krásný jazyk,“ dodal s tím, že mu ale zatím na výuku jazyka moc času nezbývá.

Novinkám herec také dodal, že ho natáčení v prosluněné Itálii očarovalo. „Kamkoliv tam postavíte kameru, tak je to krásné. U nás se o všechny památky ‚staráme‘, zatímco tam je celkem nechávají žít si vlastním životem a občas něco ‚přinahodí‘, ale zůstává tam stále punc starobylosti a omšelosti, takže jsem byl úplně ve svém živlu a musím říct, že jsem měl i duchovní zážitky,“ přiblížil s tím, že díky filmu měli také možnost projet se na gondole prázdnými Benátkami.

Roli jedné z hlavních postav se ujal i v novém dramatickém filmu Vojtěcha Kadrnky Zpráva o záchraně mrtvého, která sleduje osud rodiny, jejíž otec upadl po mozkové příhodě do kómatu.

„Musím říct, že jsem si takové typy filmů přál a jsem za to hrozně vděčný. Jsou to jiné typy filmů, které vás nutí přemýšlet, je mi dobře, že o tom mohu mluvit, a nějak se mě to osobně dotýká,“ podotkl.