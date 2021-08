Miroslav Donutil v Atlasu ptáků pojmenovává milenky podle opeřenců. Vlastní ženu by nazval zlatohlávkem

„Svoji ženu bych pojmenoval zlatohlávek, protože je zlatá,“ přiznal Donutil, který si spolupráci s mladým režisérem slovinského původu nesmírně pochvaloval.

Miroslav Donutil na zahájení 55. MFF KV Foto: Petr Horník, Právo

„Dlouho jsem neměl takhle mladého a schopného režiséra. S Olmem to bylo nádherné, protože on je opravdu mladý, dalo by se říct začínající, ale přitom už legenda. Považuji ho za budoucnost českého filmu,“ pěje chválu Donutil s tím, že vůbec netušil, že mu Olmo Omerzu napsal tuto roli přímo na míru.

„To jsem se dozvěděl až mnohem později, že on se scenáristou panem Pýchou psali přímo mně na míru. To mě velmi potěšilo, je to krásný, když si mladá generace vzpomene na starou, a ještě to píše přímo pro něj,“ říká herec, který ve filmu kromě Aleny Mihulové, Martina Pechláta a jiných hraje také s mladou a hojně obsazovanou herečkou Eliškou Křenkovou.

Delegace snímku Atlas ptáků na nedělní slavnostní premiéře na karlovarském festivalu. Foto: Petr Hloušek, Právo

Oba si pochvalovali spolupráci a vzájemné učení se od sebe. „Z každého natáčení s někým se naučíte něco nového, vždycky pochytíte něco, co třeba do té doby nevlastníte. I s Eliškou to bylo podobné. Ona je mladá krásná temperamentní herečka, pochopitelně toho natočila už hodně. Bylo se co učit, akorát jedno se nenaučíte, a to je to, jak vypadá,“ směje se Miroslav Donutil.

Miroslav Donutil ve filmu Atlas ptáků (2021) Foto: KVIFF

„Odpozorovávala jsem od něj různé věci, což se vždy snažím od starších kolegů dělat, protože to mě učí a posouvá dál, takže jsem koukala, jak hraje, a jestli mi něco v těle a hlavě zůstalo, to se teprve uvidí,“ směje se Eliška Křenková, pro kterou bylo u filmu nejnáročnější sladit svou mimiku se zubní protézou, již musela v rámci role mít.

Oba také diváky srdečně zvou do kina. Atlas ptáků vstoupí do kin 2. září, světovou premiéru měl na karlovarském filmovém festivalu v neděli 22. srpna, kde bude soutěžit v sekci Hlavní soutěž.

Delegace představila v neděli odpoledne divákům Atlas ptáků také v Domě ČT. Foto: Petr Horník, Právo