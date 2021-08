Michael Caine: O Batmanovi jsem před natáčením nic nevěděl

Mám. Muže, který chtěl být králem, Alfie, z nedávných pak Mládí Paola Sorrentina, za kterého jsem dostal Evropskou filmovou cenu, ale v Anglii a v Americe ho ignorovali. Hrál jsem tam velmi nóbl muže, a myslím, že jsem ho zahrál i s tou nádhernou angličtinou dobře, ale v tam jsem za to nic nedostal. A za Pravidla moštárny jsem dostal Oscara, ale v Anglii to zase mělo špatné recenze.

Jedna z nejsilnějších vzpomínek se váže ke castingu. Byl jsem na tehdy chalupě, byla neděle a někdo zazvonil. Otevřel jsem, a tam stál muž, který se představil jako režisér. Pozval jsem ho dál a on mi řekl, že chce, abych hrál sluhu Batmanovi. Zeptal jsem se: „Sluhu? To budu ohlašovat večeře a ptát se, kdo by si dal vodku?“A on řekl, že ne, že bych byl batmanův kmotr, takže je to poněkud větší role...