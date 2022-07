Liev Schreiber: Můžete lhát, ale vždycky na to někdo přijde a je to trapné. Rád bych to řekl Putinovi

Jde přitom o jeho osobní téma. Rodina režisérovy matky má totiž předky v ukrajinské židovské komunitě.

Liev Schreiber s fanoušky na 56. ročníku Foto: Jan Handrejch, Právo

Nadace pomáhá najít a nasměrovat finanční pomoc pro ukrajinské skupiny. Rozdělovat prostředky co nejrychleji do první linie. „Skupinám na místě, přímo tam, které podle nás dělají věci, které mají největší smysl a největší dopad.“

Jsem Američan s ukrajinskými kořeny

„V mnoha ohledech to tak trochu souvisí s vámi, byl jsem v České republice, v Praze jsem točil film o Ukrajině. Film se jmenuje Naprosto osvětleno a koncept byl takový, že Američan jede na Ukrajinu a snaží se zjistit, jaké má předky. A já k tomu mám blízko, jsem Američan, který má také ukrajinské předky,“ vyprávěl Schreiber na tiskové konferenci.

„Nikdy mi to nebylo až tak blízké, v podstatě jsem znal jen New York. Můj dědeček zemřel, když mi bylo kolem dvaceti, měl jsem s ním blízký vztah, ale moc jsem toho nevěděl o jeho životě. A dalo by se říct, že prakticky vše, co jsem ve své kariéře dělal, v jistém ohledu inspirovalo něco z jeho života.“

Kontrola peněz

„Když přišla invaze, začal jsem znovu přemýšlet o tom, co znamená být Ukrajincem. A upřímně řečeno - neměl jsem tušení, zvlášť když vidím muže, kteří jsou v mém věku, jak objímají své děti, loučí se s manželkou a berou do ruky zbraň, připravení bojovat ve válce, ve které má protivník obrovskou přesilu. A vědí, že možná už neuvidí svou rodinu. Byl to důkaz jejich odvahy a také připomínka, že nejsem Ukrajinec. Já pohodlně seděl na gauči v New Yorku, kolem mě byly mé děti a nic jsem nedělal. Ale měl jsem pocit, že něco snad udělat můžu,“ uvedl, jak vznikla idea vzniku nadace.

Liev Schreiber Foto: Jan Handrejch, Právo

„Obrátil jsem se na přátele, kteří toho o tomto věděli mnohem víc než já. A přišli jsme s tím, že bychom mohli pomoci usnadnit lidem pomáhat. Mluvili jsme o tom a člověk má takovou představu, že darovat něco do východního bloku je nebezpečné, protože je tam hodně korupce a člověk neví, kam ty peníze přijdou. A já jsem chtěl najít způsob, jak se tím probojovat,“ popsal s tím, že transparentnost je pro nadaci BlueCheck Ukraine zásadní a tok financí prochází několika kontrolami.

Liev Schreiber s fanoušky na 56. ročníku Foto: Jan Handrejch, Právo

„Dalším krokem bylo odjet na Ukrajinu a zjistit, kdo tam dělá tu konkrétní práci, a to jsme také udělali,“ uvedl.

Chaos a dezinformace

Herec dále vyzval, aby lidé ověřovali informace z médií. „Ve hře je pravda. Dezinformace se staly nebezpečnou novou myšlenkou, jak v Americe, tak za hranicemi. A myslím, že Putin na tohle spoléhá, chaos a dezinformace. Takže musíme být obezřetní, musíme být podezřívaví, ověřovat si informace z médií.”

„Ale myslím si, že bojkot umělců v jakékoli podobě nemůžu podepsat, protože na umění miluji to, že podporuje svobodu projevu. Takže to, co mám rád na tom, že působím v umělecké sféře, je to, že když je něco pravda, tak stojí za to to vědět. Ale nemůžeme si říct, že když něco vidíme, tak je to pravda,“ říká.

Návrat do Varů

Varoval před ruskými médii, kontrolovanými státem, na ruskou propagandu - i ve formě umění.

„Já to říkám lidem kolem sebe, říkám to i dětem. Problém se lžemi je ten, že sice můžete lhát, ale vždycky na to jednou někdo přijde. Takže když lžete, představte si ten moment, až na vás přijdou, a jak to bude trapné. Rád bych to osobně řekl i Vladimiru Putinovi.“

Liev Schreiber Foto: Jan Handrejch, Právo

Na festival se herec vrátil po osmnácti letech, kdy zde s hercem Elijahem Woodem představili v Čechách natáčený snímek Naprosto osvětleno.