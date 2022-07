Kvůli své roli ve filmu Arvéd se herec Michal Kern věnoval okultismu

„Byl to komplikovaný a neuchopitelný člověk. Pro mě bylo důležité vytvořit konkrétní postavu, zcela novou originální a svébytnou bytost, v kombinaci toho, co o Arvédovi vím, s mými představami a také s režijním vedením,“ zmínil Novinkám herec Michal Kern, jak se ztvárnění tajemné postavy Arvéda zhostil.

Zejména příběhová linka, která spojuje Arvéda s černou magií, herce zaujala.

„Strašně mě bavilo na roli pracovat, protože jsem se dozvěděl spoustu věcí, zvlášť o hermetismu a okultismu. Překvapilo mě, že to není temné a negativní, ale že to celé prosvětluje víra v lásku a v Ježíše Krista. Vychází to a opírá se o křesťanství. Že se to pak zvrtne, je věc individuální. V případě Arvéda se tak stalo,“ přiblížil Kern.

Michal Kern jako Arvéd v novém filmu Foto: Cinemart

Podle režiséra Vojtěcha Maška se ve filmu i přes temný příběh, který zpracovává, najde místo pro hravé a odlehčené vyprávění.

„I přes to téma, možná to zní divně, ale je tam určitá hravost, práce s příběhem a trochu libování si v hereckých akcí. Je to o člověku, který je tak inteligentní a imaginativní, že se mu ta imaginace prolne do jeho života,“ vysvětlil Mašek

Poznat je to zejména ve výrazné mimice herců, která se prolíná filmem a upoutá už v traileru. „Měli jsme jednak štěstí na výběr obsazení a také na vstřícnost a ochotu herců se tím nadstandardně zabývat a zkoušet. Probíhaly také dlouhé zkoušky o hledání těch poloh,“ doplnil k tomu režisér.

Příběh přátelství a zrady

Postavu vyšetřovatele Státní bezpečnost, který má v životě Arvéda klíčovou roli, ve filmu zahrál Saša Rašilov. „Je to vlastně úhlavní partner Arvéda, jeho přítel, pomocník a zároveň pokušitel a zrádce. Dalo by se říct, že je to příběh přátelství a zrady,” řekl Novinkám Rašilov.

Saša Rašilov a Vojtěch Vodochodský o svých rolích ve filmu Arvéd Video: Novinky

Přiznal také, že práce na novém filmu byla náročná, ale ve výsledku se vyplatila. „Bylo to náročné na udržení koncentrace a soustředění, protože ty scény se hrají s určitou posloupností. Jinak to byla spíš radost z úročení víc jak rok trvajících příprav,” doplnil.

Dvojici zkušených herců ve filmu doplnil také o generaci mladší Vojtěch Vodochodský, který letos zaujal už s rolí Petra Sépešiho v třídílném seriálu Iveta.

„Hraji kluka, který je ambiciózní a lehce zmanipulovatelný, a do poslední chvíle neví, jakým směrem se vydá, jestli tím správným, nebo špatným,” popsal Vodochodský svou novou roli.

I on se během natáčení nevyhnul tajemným rituálům. „Když jsme měli na place okultní rituály, tak mi z toho šel mráz po zádech,” dodal.