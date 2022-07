Kniha Moje máma Jana Brejchová připomíná velkou kariéru i soukromí slavné herečky

„Tato kniha vznikla na základě toho, že si maminka před asi patnácti lety přála, aby vyšla fotografická kniha s jejími popisky. Nakonec to dopadlo tak, že se nad archivem poměrně dost rozvyprávěla, takže jsem si říkala, že by bylo dobré to vydat i s jejím poměrně obsáhlým popisem, včetně soukromí, které patří k té profesi, a profese zase ovlivňuje soukromí,“ uvedla Brodská.