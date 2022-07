Hostely i stany už čekají baťůžkáře

„Kapacitu máme spočítanou až na čtyři sta míst,“ prozradila Doušová s tím, že v současné době je na první víkend asi sto dvacet rezervací. „Co se týče objednávek, jsou slabší, ale to nemusí platit, protože spousta lidí je zvyklá jezdit na blind. Jsou to baťůžkáři, kteří to mají tak, že si prostě něco najdou,“ dodala ředitelka.